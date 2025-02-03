Шакира на «Грэмми»: дерзкий образ и новая глава жизни после разрыва с Жераром Пике

48-летняя певица Шакира появилась на публике. На прошедшей 67-й церемонии «Грэмми», состоявшейся 2 февраля в Лос-Анджелесе, колумбийская певица Шакира привлекла всеобщее внимание своим впечатляющим нарядом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии