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Шакира на «Грэмми»: дерзкий образ и новая глава жизни после разрыва с Жераром Пике

Шакира на «Грэмми»: дерзкий образ и новая глава жизни после разрыва с Жераром Пике

48-летняя певица Шакира появилась на публике. На прошедшей 67-й церемонии «Грэмми», состоявшейся 2 февраля в Лос-Анджелесе, колумбийская певица Шакира привлекла всеобщее внимание своим впечатляющим нарядом.

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