Фанат уснул во время матча "Динамо" - "Урал" и проснулся от гола Макарова

Во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом" произошел забавный эпизод - один из болельщиков столичной команды уснул на трибуне, привалившись головой к плечу своей спутницы.