Израиль в ночь на пятницу нанес удары по военным объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 13 октября, нанесла удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа, в том числе по 12 объектам палестинских боевиков в многоэтажных зданиях, используемых ими в террористических атак.
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