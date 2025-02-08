#Сводка на утро 8 февраля 2025 года ▪ Ночью наша ПВО отражала массированный налёт БПЛА. В Ростовской области в Первомайском районе Ростова выбиты стёкла в 14 пятиэтажных домах.
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#Сводка на утро 8 февраля 2025 года ▪ Ночью наша ПВО отражала массированный налёт БПЛА. В Ростовской области в Первомайском районе Ростова выбиты стёкла в 14 пятиэтажных домах.
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