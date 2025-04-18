Hindustan Times: Индия в ожидании снижения цен на бензин и дизель

Средняя стоимость импорта нефти в Индии опустилась ниже 70$ за баррель впервые с августа 2021 года, а цена Brent упала ниже 65$, что подогревает ожидания снижения цен на топливо для потребителей, пишет 15 апреля издание Hindustan Times.
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