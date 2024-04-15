Комнатное растение Роициссус (Rhoicissus)

Наряду с циссусом и тетрастигмой роициссус относится к семейству Виноградовые. Это довольно популярное теневыносливое и быстро разрастающееся растение можно использовать для маскировки больших вертикальных плоскостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии