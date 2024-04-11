ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Необычный памятник поставили у Рижского вокзала

Необычный памятник поставили у Рижского вокзала

Здесь недаром «встретились» все железные дороги Москвы Раз уж так вышло, читатель или читательница, что мне особенно приятно, что вы набрели на этот текст, позвольте познакомить вас с одним необычным памятником.

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