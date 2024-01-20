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Кризис в Красном море угрожает продовольственной безопасности Европы

Кризис в Красном море угрожает продовольственной безопасности Европы

Кризис в Красном море угрожает продовольственной безопасности Европы Елена ГалицкаяКонфликт в Красном море, разогретый хуситами, может привести к серьезным последствиям для европейской продовольственной индустрии.

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