Кризис в Красном море угрожает продовольственной безопасности Европы Елена ГалицкаяКонфликт в Красном море, разогретый хуситами, может привести к серьезным последствиям для европейской продовольственной индустрии.
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