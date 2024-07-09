В Иране победил реформист: что нужно знать?

Вопреки многочисленным прогнозам и аналитическим статьям, в которых ставка делалась на консервативный лагерь, победу во втором туре президентских выборов в Иране одержал экс-глава Минздрава реформист Масуд Пезешкиан.
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