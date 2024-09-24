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Мирошник: РФ располагает списком удерживаемых ВСУ жителей Курской области

Мирошник: РФ располагает списком удерживаемых ВСУ жителей Курской области

У РФ есть поименный список мирных жителей Курской области, которых удерживают украинские военные. Этот список передали в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
...от 70 до 100 удерживаемых...  Г-н Посол,но если есть ПОЛНЫЙ ПОИМЕННЫЙ  список всех удерживаемых жителей - то почему &quot; от ...и ...до &quot;, а не точно выверенная цифра, а точнее - человек?!
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