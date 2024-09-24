У РФ есть поименный список мирных жителей Курской области, которых удерживают украинские военные. Этот список передали в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
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