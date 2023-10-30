Российских дипломатов не пустили на открытие православного памятника в Калифорнии

Российские дипломаты не смогли участвовать в церемонии открытия памятника святому праведному Иоанну Кронштадтскому в американском штате Калифорния, сообщили 30 октября в пресс-службе посольства России в США.
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