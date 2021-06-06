В Ростовской области проходит смена военно-спортивного слета «Авангард» с участием военнослужащих и юнармейцев ЮВО

В Ростовской области проходит смена военно-спортивного слета «Авангард» с участием военнослужащих и юнармейцев ЮВО

Для участников слета военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) подготовлена интересная и насыщенная программа, разработанная по методике военно-патриотических профильных смен лагеря «Авангард».

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