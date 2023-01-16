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Пушков: Польша не только давит на ФРГ в вопросе передачи Leopard, но и хотела отправить на Украину танки вместе со своими военными

Пушков: Польша не только давит на ФРГ в вопросе передачи Leopard, но и хотела отправить на Украину танки вместе со своими военными

Польша не только давит на Германию в вопросе передачи танков Leopard киевской стороне, но и хотела отправить на украинскую территорию данные боевые машины вместе со своими военнослужащими.

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