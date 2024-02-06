Врач Чижикова: сладости и хлеб натощак могут вызвать проблемы со здоровьем

Завтрак — важный прием пищи, который обеспечивает необходимую энергию на весь день. Однако не все продукты можно есть натощак, и некоторые популярные завтраки могут негативно повлиять на здоровье, рассказала "Газете.
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