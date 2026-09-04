Минздрав собирается расширить программу диспансеризации

Минздрав России планирует изменить порядок проведения диспансеризации, в частности расширить гарантии для участников СВО и добавить новые исследования.
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