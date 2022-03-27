Депутат Госдумы Калашников: время для референдума о вхождении ЛНР в состав РФ еще не пришло

pixabay.com/PD Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отреагировал на идею о проведении референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации.
pixabay.com/PD Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отреагировал на идею о проведении референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации.
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