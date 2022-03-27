От личное мнение

296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    (комментарий не пустой,там мат.)Подразделения ВСУ...
  • карла карлова
    Захотели азерботы получить по их рогам?Минобороны Азерба...
  • Валентин Щербаков
    Может быть и азербонов надо поставить на место, чтобы не наглели.Минобороны Азерба...

Депутат Госдумы Калашников: время для референдума о вхождении ЛНР в состав РФ еще не пришло

Депутат Госдумы Калашников: время для референдума о вхождении ЛНР в состав РФ еще не пришло

pixabay.com/PD Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отреагировал на идею о проведении референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх