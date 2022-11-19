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Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator

В Чикаго состоялся турнир Bellator 288, в главном событии которого прошел финальный бой Гран-при полутяжеловесов между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

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