Заместитель Председателя СК России Е.Е. Леоненко провела совещание в следственном управлении СК России по Магаданской области  

В Магадане заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Елена Евгеньевна Леоненко провела оперативное совещание, на котором обсуждались результаты работы по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также в налоговой сфере.