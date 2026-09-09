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Происшествия

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Заместитель Председателя СК России Е.Е. Леоненко провела совещание в следственном управлении СК России по Магаданской области  

Заместитель Председателя СК России Е.Е. Леоненко провела совещание в следственном управлении СК России по Магаданской области  

В Магадане заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Елена Евгеньевна Леоненко провела оперативное совещание, на котором обсуждались результаты работы по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также в налоговой сфере.

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