МОК: «Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским паспортом, несут полную ответственность за своих должностных лиц»

«Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпийские игры 2024 года в Париже, несут полную ответственность за своих должностных лиц», — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета в ответ на вопрос, будут ли российские тренеры и специалисты, работающие в сборных других стран, проходить особую проверку перед аккредитацией на Олимпиаду.