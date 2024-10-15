Петербургская страховая компания выплатила почти 1,4 миллиона рублей байкеру, попавшему в ДТП

Мужчина добился компенсации через городской суд Приставы помогли 33-летнему мотоциклисту взыскать со страховой компании компенсацию морального вреда после ДТП в размере почти 1,4 миллиона рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.