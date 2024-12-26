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Царьград

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Ударов стихии и ЧС в России будет больше: Министр Куренков

Ударов стихии и ЧС в России будет больше: Министр Куренков

Глава МЧС прогнозирует увеличение количества чрезвычайных ситуаций в России.Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков прогнозирует рост числа ЧС в России из года в год.

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