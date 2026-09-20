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«Мы должны смотреть дальше Украины – русские быстро учатся» – немецкий генерал

«Мы должны смотреть дальше Украины – русские быстро учатся» – немецкий генерал

Военные технологии, которые Запад предоставил Украине, стремительно устаревают, а Россия уже опережает противника в их применении.

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