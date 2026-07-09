Meta* усложнила скрытую съёмку через умные очки: теперь встроенный светодиод мешает шпионить за людьми и скрывать камеру

После обновления безопасности камера автоматически отключается, если пользователь повредит или закроет светодиод записиMeta* выпустила обновление безопасности для своих умных очков, которое должно помешать скрытой съёмке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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