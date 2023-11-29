К Всемирной кампании борьбы против СПИДа присоединится Могилевская область с 27 ноября по 1 декабря.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы против СПИДа. В этом году день пройдет под девизом ´Лидерство - сообществам´, что говорит о стремлении отметить роль сообществ в деле преодоления ВИЧ и СПИДа.
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