Федор Болтин: «Квартирный вопрос»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о городских музеях Петербург – самый музейный город! С царскими и великокняжескими дворцами, масштабными выставочными залами, храмами отечественного искусства соседствуют небольшие, но не менее интересные музеи-квартиры.
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