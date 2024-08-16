Федор Болтин: «Квартирный вопрос»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о городских музеях Петербург – самый музейный город! С царскими и великокняжескими дворцами, масштабными выставочными залами, храмами отечественного искусства соседствуют небольшие, но не менее интересные музеи-квартиры.