Пленный солдат ВСУ рассказал, как спас не того раненого

Леонид Москвин, пленный солдат Вооруженных сил Украины, был переведен в штурмовое подразделение командиром роты за то, что спас из-под огня российской артиллерии тяжелораненого, а не «кого-то» полегче», сообщает РИА Новости.
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