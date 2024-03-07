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Ван И: РФ и КНР создали новую модель отношений между крупными странами

Ван И: РФ и КНР создали новую модель отношений между крупными странами

РФ и Китаю удалось создать новую модель взаимодействия между крупными странами, кардинально отличающуюся от отношений, характерных для периода холодной войны, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции.

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