ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% граждан РФ и 73,6% одобряют его работу

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет 78,2%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 23 августа на сайте организации.
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