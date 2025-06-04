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Петербургский дневник

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Небензя: голосование в СБ ООН по Газе показало, кто кто хочет мира

Небензя: голосование в СБ ООН по Газе показало, кто кто хочет мира

Совет снова не нашел взаимоприемлемую для всех членов развязку конфликта Совет Безопасности ООН убедился в том, кто действительно хочет мира, а кто продолжает играть в геополитические игры, сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

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