Небензя: голосование в СБ ООН по Газе показало, кто кто хочет мира

Совет снова не нашел взаимоприемлемую для всех членов развязку конфликта Совет Безопасности ООН убедился в том, кто действительно хочет мира, а кто продолжает играть в геополитические игры, сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
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