Владимир Корнилов: Пока Зеленский маневрирует, западная пресса уже выписала ему обвинительный акт

Почему решение об увольнении одного министра вызвало столь жёсткую и синхронную реакцию ведущих мировых СМИ? Действительно ли редакционные колонки The Economist, Financial Times и The Times появились независимо или за этим стоит единый координационный центр? Какие обязательства перед западными элитами мог иметь Федоров, если его отставку восприняли как личное оскорбление? И не станет ли ситуация [… Читать далее: https://govorit.