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Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок. Вратарь «Аризоны» делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри и Демко – у всех по 3

«Койотис» обыграли «Шаркс» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.  26-летний канадец прервал серию из 3 поражений подряд и был признан первой звездой встречи.

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