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Северокорейский пулемёт в зоне СВО. Первые впечатления

Северокорейский пулемёт в зоне СВО. Первые впечатления

Северокорейский пулемёт в зоне СВО. Первые впечатления «Тип 73», установленный на мотоцикл где-то в зоне СВО Информация о северокорейских пулемётах, оказавшихся в руках наших бойцов в зоне СВО, довольно продолжительное время не поступала вовсе.

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