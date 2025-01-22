Северокорейский пулемёт в зоне СВО. Первые впечатления «Тип 73», установленный на мотоцикл где-то в зоне СВО Информация о северокорейских пулемётах, оказавшихся в руках наших бойцов в зоне СВО, довольно продолжительное время не поступала вовсе.
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