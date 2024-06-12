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Склонность женщин к случайному сексу оказалась не связана с уровнем самооценки

Склонность женщин к случайному сексу оказалась не связана с уровнем самооценки

Женщины, занимающиеся случайным сексом, не менее уверены в себе, чем другие Новое исследование ученых опровергает устоявшийся стереотип о связи между случайным сексом и низкой самооценкой у женщин Давние представления о том, что женщины, склонные к случайным половым связям, страдают от низкой самооценки, не находят подтверждения в научных данных.

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