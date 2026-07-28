Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эндокринолог предупредила о рисках мармеладных витаминов для детей

В нескольких мармеладинах может содержаться до 5 г сахара, а при ежедневном приеме это дает почти 2 кг сахара в год "сверху" к рациону Мармеладные витамины привлекают детей своим сладким вкусом и ароматом, что делает их похожими на обычные конфеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии