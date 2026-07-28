Эндокринолог предупредила о рисках мармеладных витаминов для детей

В нескольких мармеладинах может содержаться до 5 г сахара, а при ежедневном приеме это дает почти 2 кг сахара в год "сверху" к рациону Мармеладные витамины привлекают детей своим сладким вкусом и ароматом, что делает их похожими на обычные конфеты.