One Of The First Twilight Zone Episodes Ever Filmed Featured A Future Sitcom Legend

The Twilight Zone was something of a proving ground for future film and TV stars - and one of the earliest episodes featured a sitcom legend in the making.
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