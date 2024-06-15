Запад руководит использованием киевской стороной ракет ATACMS и Storm Shadow. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, информирует «Звезда».
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