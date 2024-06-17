Минздрав Приморья о лечении детей: «Основная проблема – кадровое обеспечение»

Вспышки инфекций, очаги кори, лечение тяжелых заболеваний – родителей эти вопросы волнуют постоянно. В Приморском крае им уделяется много внимания со стороны чиновников министерства здравоохранения, тем более когда 2024 год объявлен в России «Годом семьи».