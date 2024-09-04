Статистики рассказали, сколько могут прожить омские дети, рожденные в последние 10 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мальчиков по сравнению с предыдущим годом сократилась.
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Статистики рассказали, сколько могут прожить омские дети, рожденные в последние 10 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мальчиков по сравнению с предыдущим годом сократилась.