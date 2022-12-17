Татьяна Тарасова: «Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. Чемпионат как был, так и есть»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России.

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