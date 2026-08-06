Даже участники спецоперации шепчут президенту о необходимости бить по штабам Евгений Берсенев Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Михаил Александров Нет никаких предпосылок, что СВО завершится в 2026 году, так считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев.
Реалисты против оптимистов-примиренцев: «Башни Кремля» вновь начали спор о сроках окончания СВО
Комментарии
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Taurus Zmei
Как тогда понимать слова президента - мы никуда не торопимся
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1 м.
Дмитрий Бакланов
Рассмотрите точку зрения. "Победа над Украиной сейчас, пока США и ЕС не утратили лидирующей позиции в экономике и политике, приведет к тому, что Украину победят ЕС и США, без участия России." Так будет во всех СМИ и документах.
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1 м.
Taurus Zmei
Сколько живу, столько слышу, что капитализм загнивает, последняя стадия, но похоже не дождусь. Эти метастазы и РФ заразили, когда общество расколото, а экономика на ладан дышит, надо бы поторопиться, а не ходить по граблям
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