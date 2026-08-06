Taurus Zmei Как тогда понимать слова президента - мы никуда не торопимся

Дмитрий Бакланов Рассмотрите точку зрения. "Победа над Украиной сейчас, пока США и ЕС не утратили лидирующей позиции в экономике и политике, приведет к тому, что Украину победят ЕС и США, без участия России." Так будет во всех СМИ и документах.