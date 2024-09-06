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Будет вкусно

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  • Любовь Гришина
    Поддерживаю, пробовала разные сырки, но самые хорошие специальные или дружба 🙋Сырный суп с кури...
  • Андрей Калугин
    Старый бабушкин рецепт. Только не все плавленые сырки вкусные в супах. Самый лучший Дружба. И в салате и в супе. Или ...Сырный суп с кури...
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Сырный суп с курицей по домашнему

Сырный суп с курицей по домашнему

Сегодня я хочу предложить приготовить cырный суп с курицей по домашнему. Готовим суп: В кастрюлю наливаем 2,5 л воды.

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Комментарии
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Андрей Калугин
Старый бабушкин рецепт. Только не все плавленые сырки вкусные в супах. Самый лучший Дружба. И в салате и в супе. Или просто сырок для супов. Если нет Дружбы.
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11 час.
Любовь Гришина
Поддерживаю, пробовала разные сырки, но самые хорошие специальные или дружба 🙋
Ответить
5 час.

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