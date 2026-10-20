Бездомный кузнечик, на тоненьких ножках Бежит по чужой, очень хлипкой дорожке И Лондон, Париж не уймут ностальгии По некогда чуждой сегодня! России Тысяча и одно мнение Я никогда не писала о ней - даже не знаю почему.
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Забудьте про умилительные сопли вроде "тоски по Родине". Все нынешние "звездо" (термин от Державина) тоскуют только по деньгам!
Не помню ни одной песни. Пытался хотя бы зацепиться в памяти за какую-нибудь мелодию из её репертуара. Не получилось. Наверное, потому что не был фанатом её творчества.
Умерла, так умерла...
К чему столько слов? Переехала в другое место. Пытается вертеться, как и многие. Иногда получается, иногда нет. Или это про мужа "эстета", слушающего вот это исключительное нытьё?
Хорошая заметка - умная, взвешенная и точная.
Дураковатый, спившийся бабец.