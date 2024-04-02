Подоляк: Залужного и Данилова назначили послами во избежание спекуляций

Уволенных со своих должностей экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова назначают послами в другие страны во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности.