Подоляк: Залужного и Данилова назначили послами во избежание спекуляций

Уволенных со своих должностей экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова назначают послами в другие страны во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности.
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