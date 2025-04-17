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Гаврилов: некоторые категории граждан смогут получить дополнительные выплаты

С мая 2025 года произойдут изменения в системе пенсионных выплат. Об этом информирует РИА Новости. Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ, сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей.

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