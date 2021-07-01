Шаг к дому: в Армении подростки из диаспоры проведут каникулы на исторической родине

Шаг к дому. В Армении стартовала программа, с помощью которой подростки из диаспоры смогут провести две недели на исторической родине – пройти курсы родного языка, выучить национальные песни и танцы, сообщает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.
Шаг к дому. В Армении стартовала программа, с помощью которой подростки из диаспоры смогут провести две недели на исторической родине – пройти курсы родного языка, выучить национальные песни и танцы, сообщает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.
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