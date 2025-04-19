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Для российских бойцов в зоне СВО испекли и освятили пасхальные куличи

Для российских бойцов в зоне СВО испекли и освятили пасхальные куличи

РИА Новости По-особенному Светлое Христово Воскресение готовятся встретить российские военные. Со всей страны им сейчас передают слова духовной поддержки, которые помогают поддержать боевой настрой и веру в победу.

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