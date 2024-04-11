ЦБ запретил замещать принадлежавшие «недружественным» лицам еврооблигаций

ЦБ в частном порядке уведомил профучастников рынка ценных бумаг о запрете замещения еврооблигаций, купленных российскими инвесторами у «недружественных» нерезидентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в консалтинговой компании.
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