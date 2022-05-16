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«Барса» может продать тер Стегена, если получит хорошее предложение. Клуб недоволен его игрой

«Барселона» может продать вратаря Марка-Андре тер Стегена. По данным Diario Sport, каталонский клуб не исключает, что отпустит 30-летнего голкипера, который является одним из самых дорогостоящих игроков «Барсы», если получит хорошее предложение.

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