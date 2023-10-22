Рецепт ребрышек в духовке. Правильный маринад, нежное мясо и хрустящая корочка: здесь идеальный баланс

На самой обычной кухне мы приготовим ароматные и невероятно хрустящие свиные рёбрышки. Специальный соус, состоящий из различных приправ, создаст превосходную корку снаружи, одновременно сохраняя сок внутри мяса.
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