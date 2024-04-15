Polygon Labs получила важный сертификат информационной безопасности

Polygon Labs объявила о получении сертификата ISO 27001. Компания Schellman Compliance провела внешний аудит сертификации и подтвердила, что система управления информационной безопасностью (ISMS) соответствует стандартам ISO.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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